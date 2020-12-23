В Кремле рассказали о планах президента в рождественскую ночь

На Рождество Владимир Путин по традиции посетит один из российских регионов, пишет РИА “Новости” со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков не назвал конкретно, какой из регионов планирует посетить президент и добавил, что президент не планирует поездок до начала января следующего года.

Путин в рождественскую ночь обычно посещает церковь одного из регионов. В прошлом году он поучаствовал в службе Спасо-Преображенского собора в Петербурге.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КремльРождествоВладимир Путин
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