В Кремле понимающе отнеслись к выступлениям хабаровчан из-за ареста Фургала
В Кремле с пониманием восприняли экспрессивные выступления жителей Хабаровского края после задержания губернатора Сергея Фургала по обвинению в причастности к организации убийств предпринимателей в начале 2000-ых годов. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что ситуация на самом деле в значительной мере нестандартная и эмоционально очень резонансная. Однако, по словам представителя Кремля, необходимо осознать, что в конкретном случае речь идет о весьма серьезных обвинениях в адрес действующего главы региона.
Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов, не расценивают ли в Кремле массовые протесты в Хабаровске как антипутинские, передает «Интерфакс». Пресс-секретарь президента призвал хабаровчан набраться терпения и дождаться, когда следствие докажет суду эти обвинения.
При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства будет учитывать всё происходящее в Хабаровском крае после ареста Фургала, в том числе, при назначении врио губернатора этого региона.
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