В Кремле оценили возможный отказ от уничтожения «санкционки»

Российские власти пока не считают нужным прекратить уничтожение продуктов питания, подпадающих под ответные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он прокомментировал инициативу заместителя председателя правительства Алексея Гордеева, который предложил использовать конфискованные товары по назначению.

По словам представителя Кремля, это «пока только экспертная дискуссия», передает Ura.ru. Как подчеркнул Песков, важно, чтобы санкционные продукты оставались таковыми, дабы избежать злоупотреблений. Именно из-за этого, по утверждению пресс-секретаря, продукция закатывается под бульдозеры.

С 2015 году в России, в качестве ответной меры на санкции Запада, запрещена к ввозу продукция из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза. В случае обнаружения таких продуктов, они уничтожаются с помощью тяжёлой техники. Вице-премьер Алексей Гордеев предложил использовать изъятые продукты по прямому назначению в случае пригодности.

