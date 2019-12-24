В Кремле оценили увольнение журналистки, задавшей вопрос Путину

В Кремле не знают причин увольнения журналистки Окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что в администрации главы государства знают об этом факте, однако не располагают деталями.

«Скорее, это дело редакции. Никаких других объяснений от журналистки мы не видели», — отметил Песков. Он подчеркнул, что в ходе встречи резидента с журналистами Владимиру Путину задавались любые вопросы и он открыто на них отвечал.

Алиса Яровская задала вопрос о проблемах строительства моста через реку Обь. Об увольнении журналистки ранее стало известно Ura.ru. Она была приглашена на Ямал только в марте этого года из московского офиса РБК ТВ для работы над политическими программами. Причём источники издания назвали две версии увольнения.

Первые считают, что вопрос Яровской был слишком позитивным по отношению к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову, который не любит лесть. Другие полагают, что увольнение журналистки может быть связано с тем, что она ловко перехватила микрофон у своего коллеги из «Ямал-Региона».

Впрочем, сама Алиса Яровская утверждает, что покинула телекомпанию по собственной инициативе.

