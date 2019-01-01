В Кремле оценили предложение Володина внести изменения в Конституцию

Кремль ознакомился со статьёй спикера Госдумы Вячеслава Володина, в которой он заявил, что базовые положения Конституции незыблемы, однако иногда необходимы точечные корректировки. Как отмечает РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что статья получила широкий резонанс. В ней, по словам Пескова, Володин высказал свою точку зрения. Тем не менее, она является поводом для дискуссии.

При этом представитель Кремля уточнил, что говорить об актуальности вопроса сложно, поскольку это «новая инициатива».

В январе НСН писала, что в Кремле прокомментировали заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который сообщил о дисбалансе ветвей власти в Конституции, а именно о перекосе в пользу исполнительной власти. В частности, Володин выступил с предложением расширить полномочия Госдумы по контролю исполнения конституционных прав россиян. В ответ на заявление Володина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что инициатива спикера Госдумы – новая. «Она пока не конкретизирована, пока преждевременно говорить о какой-то позиции».

В свою очередь, юрист и политик, один из авторов Конституции Российской Федерации Сергей Шахрай в беседе с НСН заявил о том, что, в первую очередь, нужно различать конституционный диагноз и способы его лечения.

