В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
Кремль не знаком с результатами совместного опроса, проведённого Московским центром Карнеги и «Левада-центром», согласно которому, больше половины наших соотечественников хотят решительных перемен в стране. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он пояснил, что не знаком с результатами проведённого исследования, однако при этом подчеркнул, что «желание перемен присутствует в обществе всегда». По словам Пескова, «кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных, плавных, гармоничных», пишет РИА ФАН.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что большинство россиян, а именно 59%, выступают за решительные изменения в стране. При этом в ходе исследования, проведённого «Левада-центром» и Московским центром Карнеги, выяснилось, что запрос нашими соотечественниками вырос на 17 процентов по сравнению с 2017 годом. При этом треть респондентов высказалась в пользу незначительных изменений, 8% выступили против каких-либо реформ.
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