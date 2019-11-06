В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

Кремль не знаком с результатами совместного опроса, проведённого Московским центром Карнеги и «Левада-центром», согласно которому, больше половины наших соотечественников хотят решительных перемен в стране. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что не знаком с результатами проведённого исследования, однако при этом подчеркнул, что «желание перемен присутствует в обществе всегда». По словам Пескова, «кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных, плавных, гармоничных», пишет РИА ФАН.