Новости за ночь: Россияне высказались за перемены

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Большая часть жителей России (59 процентов) выступают за решительные изменения в стране. Об этом говорится в результатах исследования «Левада-центра» и Московского центра Карнеги, пишут «Ведомости».

Отмечается, что запрос россиян на перемены вырос на 17 процентов по сравнению с 2017 годом. При этом треть респондентов высказалась в пользу незначительных изменений, восемь процентов выступили против каких-либо реформ.

