Новости за ночь: Россияне высказались за перемены

6 ноября 201907:19
Роман Кондратьев

Главные события ночи по версии НСН.

1

Большинство россиян высказались за перемены в стране

Большая часть жителей России (59 процентов) выступают за решительные изменения в стране. Об этом говорится в результатах исследования «Левада-центра» и Московского центра Карнеги, пишут «Ведомости».

Отмечается, что запрос россиян на перемены вырос на 17 процентов по сравнению с 2017 годом. При этом треть респондентов высказалась в пользу незначительных изменений, восемь процентов выступили против каких-либо реформ. 

2

Путин отчитал министра науки и высшего образования

Президент России Владимир Путин подверг критике министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуру.

В ходе заседания совета по русскому языку президенту в качестве примера привели ситуацию в Воронежском государственном университете, где в группе магистратуры не может быть меньше 12 мест, однако за счет бюджета могут поступить только шесть человек.

Глава государства упрекнул Котюкова в том, что он основывается лишь на статистических данных, плохо осознавая, что «происходит на земле». 

3

Россияне согласились перерабатывать ради четырехдневки

Россияне готовы работать больше ради еще одного выходного, говорится в исследовании сервиса HeadHunter.

Проведенный опрос показал, что 40 процентов респондентов готовы работать интенсивнее, еще 30 процентов – согласны на увеличение рабочего дня. 59 процентов респондентов считают, что дополнительным выходным днем должна стать пятница. 26 процентов участников опроса поддержали понедельник.

При этом 69% респондентов готовы перерабатывать ради четырехдневной рабочей недели только при условии сохранения зарплаты. 

4

У Сербии не оказалось денег на российские С-400

Сербия не будет закупать у России комплексы ПВО С-400 ввиду отсутствия средств. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, подчеркнув, что считает российские комплексы «потрясающим оружием».

Тем не менее, в ходе прошедших недавно российско-сербских учений «Славянский щит», Вучич заявил о том, что Белград заказал в России один ЗРПК «Панцирь-С». Кроме того, Сербия приобретет семь вертолетов Ми-17 и Ми-35. 

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ФОТО: РИА Новости//Мещеряков
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