Новости за ночь: Россияне высказались за перемены
Главные события ночи по версии НСН.
Большинство россиян высказались за перемены в стране
Большая часть жителей России (59 процентов) выступают за решительные изменения в стране. Об этом говорится в результатах исследования «Левада-центра» и Московского центра Карнеги, пишут «Ведомости».
Отмечается, что запрос россиян на перемены вырос на 17 процентов по сравнению с 2017 годом. При этом треть респондентов высказалась в пользу незначительных изменений, восемь процентов выступили против каких-либо реформ.
Путин отчитал министра науки и высшего образования
Президент России Владимир Путин подверг критике министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуру.
В ходе заседания совета по русскому языку президенту в качестве примера привели ситуацию в Воронежском государственном университете, где в группе магистратуры не может быть меньше 12 мест, однако за счет бюджета могут поступить только шесть человек.
Глава государства упрекнул Котюкова в том, что он основывается лишь на статистических данных, плохо осознавая, что «происходит на земле».
Россияне согласились перерабатывать ради четырехдневки
Россияне готовы работать больше ради еще одного выходного, говорится в исследовании сервиса HeadHunter.
Проведенный опрос показал, что 40 процентов респондентов готовы работать интенсивнее, еще 30 процентов – согласны на увеличение рабочего дня. 59 процентов респондентов считают, что дополнительным выходным днем должна стать пятница. 26 процентов участников опроса поддержали понедельник.
При этом 69% респондентов готовы перерабатывать ради четырехдневной рабочей недели только при условии сохранения зарплаты.
У Сербии не оказалось денег на российские С-400
Сербия не будет закупать у России комплексы ПВО С-400 ввиду отсутствия средств. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, подчеркнув, что считает российские комплексы «потрясающим оружием».
Тем не менее, в ходе прошедших недавно российско-сербских учений «Славянский щит», Вучич заявил о том, что Белград заказал в России один ЗРПК «Панцирь-С». Кроме того, Сербия приобретет семь вертолетов Ми-17 и Ми-35.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Вооруженная группа напала на погранзаставу в Таджикистане
- Комитет по разоружению ГА ООН одобрил российские проекты
- Двух участников Pussy Riot задержали на концерте группы Scorpions
- Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым
- WSJ: Россия продолжает защищать своих хакеров от экстрадиции