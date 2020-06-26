В Кремле нашли серьёзный повод в деле Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» должно стать поводом для внимательного анализа расходования государственных средств учреждениями культуры.

Подобный анализ, по словам представителя Кремля, должен привести с сокращению коррупционных проявлений в данной сфере деятельности. По словам Пескова, такой анализ будет, безусловно, проведён под эгидой министерства культуры, передает RT.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что по сути дела администрация президента и другие органы исполнительной не имеют права давать комментарии в отличие, например, от деятелей культуры.