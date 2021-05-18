В Кремле дали совет тем, кто считает себя уволенным из-за поддержки Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что некоторых сотрудников Московского метрополитена и холдинга ВГТРК уволили якобы за поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"Если там есть нарушение Трудового кодекса, и граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру, это ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что причины увольнения этих граждан точно не известны.

"Точно мы с вами не знаем. Это, скорее, вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное - соответствие Трудовому кодексу", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на представителя независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен», более 100 сотрудников метрополитена пожаловались на увольнения из-за «слитой» базы данных сторонников Навального. Отмечалось, что среди уволенных - машинисты, дежурные по станции, обслуживающие эскалаторов и другие работники. Кроме того, ряд СМИ сообщал об увольнениях в холдинге ВГТРК.

