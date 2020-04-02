В Красную книгу России внесены новые виды животных впервые с 1997 года

Минприроды проинформировало о внесении в Красную книгу РФ новых видов животных впервые с 1997 года. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что в книгу занесены 29 видов птиц и 14 млекопитающих. В частности, среди птиц значатся малая колпица, серый гусь, сибирская гага, камчатский тетеревятник, чернобрюхий глухарь и другие. В список млекопитающих попали сайгак, песец, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя и другие.

Отмечается, что предыдущие изменения датированы 1997 годом при том, что список книги должен обновляться каждые 10 лет.







