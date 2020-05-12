В Красноярском крае сняли режим ЧС по лесным пожарам
В Красноярском крае отменили режим чрезвычайной ситуации, введённый в конце апреля из-за лесных пожаров. Решение принято в связи со стабилизацией ситуации, информирует пресс-служба региона. В момент введения ЧС, в крае было зафиксировано в три раза больше лесных пожаров, чем за тот же период 2019 года.
Чаще всего возгорания в лесах происходили по вине граждан, а также в результате перехода огня с сельскохозяйственных полей на посадки. Сейчас обстановка стала значительно лучше, кроме того, прогнозируется дождь в ряде лесных районов края, передает ТАСС.
Всего в текущем году в регионе было зарегистрировано 549 лесных пожаров на общей площади 31,3 тысячи гектаров. По данным лесопожарного центра, сейчас в крае действуют 9 таежных пожаров на 144 га. Населенным пунктам огонь не угрожает.
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