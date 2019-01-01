В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
23 июля22:14
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает РИА «Новости».
Непогода, по данным синоптиков, продержится до пятницы: возможны сильные ливневые дожди с грозой и градом.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО:
ТЕГИ:Краснодарский Край
Горячие новости
- Посольство России в США поможет вернуть тело Дадашева на родину
- «Затычка в каждой ж…». Шнуров ответил на наезд Собчак
- Воздушное хулиганство. Атташе Южной Кореи вручена нота за перехват Ту-95
- Ультраполярное вторжение. Осенний холод накроет Москву
- Российский боксер Дадашев умер в США после рокового боя