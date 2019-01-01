В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает РИА «Новости».

Непогода, по данным синоптиков, продержится до пятницы: возможны сильные ливневые дожди с грозой и градом.

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