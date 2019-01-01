В конце июля в Москве откроют Черкизовский детский парк

Работы по благоустройству Детского Черкизовского парка могут быть закончены до конца июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта. Там подчеркнули, что на территории парка создан кластер альтернативных видов спорта площадью – его площадь превышает 4 тыс. кв. м. В частности, в настоящий момент завершается обустройство площадки для занятий воркаутом – на ней предполагается установить около 80 тренажеров. Для юных спортсменов на площадке появится отдельная зона, на которой установят семь детских тренажеров.

Отмечается, что в общей сложности на территории парка появятся шесть площадок для занятия различными видами спорта.

Между тем, в начале июля Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству многофункционального спортивного комплекса для школы олимпийского резерва «Северный» Москомспорта. Градоначальник подчеркнул, что это будет уникальный объект для спортсменов не только из Москвы, но и со всей России. Он добавил, что подобный комплекс пятиборья создается впервые. Там, в частности, появятся конноспортивный манеж, а также плавательный бассейн.

Помимо этого, мэр столицы поделился с жителями планами по развитию территории. Так, по словам Сергея Собянина, в настоящий момент в Северном районе активно проектируется метро, а также ведётся строительство дублера вдоль Савеловского направления. Кроме того, до конца этого года власти планируют запустить первый МЦД Лобня - Одинцово через всю Москву с интеграцией 14 платформ МЦК и метро.



