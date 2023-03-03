В Комсомольске-на-Амуре задержан водитель, выкинувший старушку из автобуса
Полицейские Комсомольска-на-Амуре задержали водителя автобуса, который выгнал пенсионерку из салона якобы из-за ее запаха, сообщает РИА Новости.
Кроме того, шофер уволен. Работы лишилась и кондуктор. Следственные органы завели дело по статье «Хулиганство». Владелец автобуса принес пожилой женщине извинения и купил ей продуктовый набор. Также она сможет бессрочно ездить на этом маршруте бесплатно.
Ранее в соцсетях появилось видео. Видно, как водитель хватает за головной платок бабушку и стаскивает ее с сиденья, выгоняя из автобуса. Водителя поддерживает кондуктор, которая пинает сумку пожилой женщины и говорит, что ей стоит помыться.
После этого мужчина роняет пенсионерку на пол и вытаскивает на улицу по ступеням транспортного средства.
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