В Комсомольске-на-Амуре задержан водитель, выкинувший старушку из автобуса

Полицейские Комсомольска-на-Амуре задержали водителя автобуса, который выгнал пенсионерку из салона якобы из-за ее запаха, сообщает РИА Новости.

Ройзман лично извиниться перед семьей девочки, которую кондуктор выгнал из автобуса на мороз

Кроме того, шофер уволен. Работы лишилась и кондуктор. Следственные органы завели дело по статье «Хулиганство». Владелец автобуса принес пожилой женщине извинения и купил ей продуктовый набор. Также она сможет бессрочно ездить на этом маршруте бесплатно.

Ранее в соцсетях появилось видео. Видно, как водитель хватает за головной платок бабушку и стаскивает ее с сиденья, выгоняя из автобуса. Водителя поддерживает кондуктор, которая пинает сумку пожилой женщины и говорит, что ей стоит помыться.

После этого мужчина роняет пенсионерку на пол и вытаскивает на улицу по ступеням транспортного средства.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Общественный ТранспортПенсионерыВодителиКомсомольск-на-амуре
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