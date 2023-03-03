В Комсомольске-на-Амуре задержан водитель, выкинувший старушку из автобуса

Кроме того, шофер уволен. Работы лишилась и кондуктор. Следственные органы завели дело по статье «Хулиганство». Владелец автобуса принес пожилой женщине извинения и купил ей продуктовый набор. Также она сможет бессрочно ездить на этом маршруте бесплатно.

Ранее в соцсетях появилось видео. Видно, как водитель хватает за головной платок бабушку и стаскивает ее с сиденья, выгоняя из автобуса. Водителя поддерживает кондуктор, которая пинает сумку пожилой женщины и говорит, что ей стоит помыться.

После этого мужчина роняет пенсионерку на пол и вытаскивает на улицу по ступеням транспортного средства.

