В Коломне дома для переселенцев из аварийного жилья построят до конца года

В Коломне до конца текущего года построят дома для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минстрой региона.

По данным сайта, здания возведут на территории жилого комплекса «Подлипки-Город». Отмечается, что на 236 жителей аварийных домов построят четыре трехэтажных дома. Объекты разместят на улице Ленина.

Реализация работ осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Компания уже получила разрешение на строительство.

