В Кокошкино построили четыре жилых дома
В поселении Кокошкино достроены четыре жилых дома, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На прилегающей территории проведено комплексное благоустройство. Там разместились детские игровые площадки, зоны для занятий спортом и места для тихого отдыха», - уточнил Бочкарев.
На первых этажах домов расположатся колясочные, а на подземных уровнях - кладовых. Новостройки входят в состав жилого комплекса «Новое Внуково».
Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что на сегодняшний день в Новой Москве широкий выбор жилья – от индивидуального до многоэтажных комплексов.
«Застройщики сдают максимально готовые к проживанию квартиры. Это дает клиентам экономию времени и средств», - добавил он.
Москва является одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет объем строительства и ввода в эксплуатацию объектов в столице вырос в два раза.
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