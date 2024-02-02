В Кокошкино построили четыре жилых дома

В поселении Кокошкино достроены четыре жилых дома, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На прилегающей территории проведено комплексное благоустройство. Там разместились детские игровые площадки, зоны для занятий спортом и места для тихого отдыха», - уточнил Бочкарев.

На первых этажах домов расположатся колясочные, а на подземных уровнях - кладовых. Новостройки входят в состав жилого комплекса «Новое Внуково».

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что на сегодняшний день в Новой Москве широкий выбор жилья – от индивидуального до многоэтажных комплексов.

«Застройщики сдают максимально готовые к проживанию квартиры. Это дает клиентам экономию времени и средств», - добавил он.

Москва является одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет объем строительства и ввода в эксплуатацию объектов в столице вырос в два раза.

