В клинической больнице имени В.М. Буянова появится новый флагманский центр
В конце 2024 года в клинической больнице имени В.М. Буянова введут в эксплуатацию новый флагманский центр, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Всего здесь будет девять разнопрофильных операционных: две общепрофильных, травматологическая, гибридная, гинекологическая/урологическая, нейрохирургическая, две малые и ангиографическая манипуляционная», - добавил он.
По словам Загрутдинова, монтаж операционных начнется уже весной 2024 года. В центре намерены установить более 1200 единиц современного оборудования. В приемном отделении будет предусмотрено разделение пациентов на потоки с учетом их состояния.
Также создадут комфортные условия для родственников пациентов, в том числе просторные зоны для ожидания. Реализация нового объекта внесет существенный вклад в развитие экстренной помощи в столице. Он будет работать по новому стандарту экстренной помощи и позволит принимать около 200 пациентов в сутки.
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