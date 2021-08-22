В Китае рассказали о правилах похода в гости к россиянам
Китайский пользователь портала Sohu рассказал о правилах похода в гости к россиянам, передает РИА Новости. По его словам, в России не любят непрошеных гостей, поэтому нужно заранее договориться о встрече, но прийти не слишком рано. В гости лучше идти с подарком, например, с цветами.
За столом россияне любят говорить про политику и семейные дела, а погоду обсуждать не любят, говорится в статье. При этом задерживаться в гостях слишком долго не стоит, даже если хозяева просят остаться. «Прощаясь, россияне обычно только провожают гостей до дверей и машут рукой вслед — это их обычай», — добавил автор.
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