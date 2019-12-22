В Киргизии умер писатель и режиссер фильма «Белый пароход»

22 декабря 201914:58

Болот Шамшиев, народный артист СССР, писатель и кинорежиссер, скончался в Киргизии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики 22 декабря, в воскресенье.

«После продолжительной болезни Болот Шамшиев умер в больнице», - говорится в официальном сообщении.

Болот Шамшиев являлся режиссером фильмов «Белый пароход», «Алые маки Иссык-Куля», «Выстрел на перевале Караш». Был обладателем Государственной премии СССР, напоминает РИА Новости.

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ФОТО: pixabay.com
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