В Киево-Печерской лавре в праздник Благовещения проходят богослужения, а националисты устроили новую провокацию, сообщает РИА Новости.

«Москалиха, пошла прочь! Идите отсюда, проплаченные московские бабушки», - прокричали провокаторы женщине с ребенком, которая пришла в обитель.

Отмечается, что в Киево-Печерской лавре проходят богослужения канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

Ранее стало известно, что бывший президент Украины Пётр Порошенко с супругой принимают участие в праздничном богослужении в Киево-Печерской лавре, которое проводит раскольническая Православная церковь Украины.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-дипломат Ростислав Ищенко, мечты нынешнего президента Украины Зеленского о новой церкви способны разбить только русские войска.



