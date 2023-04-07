В Киево-Печерской лавре националисты устроили новую провокацию
В Киево-Печерской лавре в праздник Благовещения проходят богослужения, а националисты устроили новую провокацию, сообщает РИА Новости.
«Москалиха, пошла прочь! Идите отсюда, проплаченные московские бабушки», - прокричали провокаторы женщине с ребенком, которая пришла в обитель.
Отмечается, что в Киево-Печерской лавре проходят богослужения канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ).
Ранее стало известно, что бывший президент Украины Пётр Порошенко с супругой принимают участие в праздничном богослужении в Киево-Печерской лавре, которое проводит раскольническая Православная церковь Украины.
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-дипломат Ростислав Ищенко, мечты нынешнего президента Украины Зеленского о новой церкви способны разбить только русские войска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru