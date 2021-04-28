В Киеве впервые прошел марш в честь дивизии СС «Галичина»
Националисты впервые вышли на «Марш вышиванок» в центре Киева, приуроченный к годовщине создания дивизии СС «Галичина» в 1943 году. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, около сотни человек с флагами националистических организаций собрались в центре украинской столицы и двинулись колонной к площади Независимости, где планируется завершить шествие. Колонну сопровождает автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой, из которого звучит украинская музыка, а участники шествия выкрикивают националистические речевки.
По словам одного из участников марша, аббревиатура «СС» в названии дивизии означает «Стрельцы Сечи» и не имеет никакого отношения к формированиям нацистской Германии. Участник марша добавил, что украинские добровольцы в составе подразделения боролись «с коммунистическим и сталинским режимом».
Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове и просуществовала до лета 1944 года, когда Красная Армия разгромила ее близ города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали военные преступления против мирного населения. Решением Нюрнбергского трибунала войска СС, в состав которых входила дивизия, были признаны преступной организацией.
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