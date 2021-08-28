В Казахстане объявили 29 августа днем траура по погибшим при взрывах на складах
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с инцидентом на складах воинской части в Жамбылской области объявил 29 августа днем общенационального траура.
«Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа», — написал глава государства на своей странице в Twitter.
Напомним, вечером 26 августа в Жамбылской области Казахстана произошел пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы, не имеющие большой дальности разлета. Кроме того, на складе произошло более десяти взрывов. В результате ЧП погибли 12 человек, 90 пострадали.
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