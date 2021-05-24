Потеряли берега. Тверские чиновники превратили пешеходов в пловцов

Каждый год жители деревни Башвино Кашинского района с ужасом ждут наступления весны. Все дело в единственной дороге, соединяющей жителей с цивилизацией. Она проходит через ручей Черный, который в период паводка настолько разливается, что проехать можно только на серьезном внедорожнике. Пешком пройти также нельзя, так как построенный в советские времена пешеходный мост уже несколько лет как разрушен. Местная администрация на жалобы сельчан отвечает отписками. Об этом от лица жителей деревни Башвино рассказал «Кривой линии НСН» Андрей Фокин.

На запрос НСН глава Кашинского городского округа Герман Баландин сообщил, что «в деревне Башвино зарегистрировано и проживает 2 человека. По состоянию на 20 мая проезд через ручей Черный осуществляется по бетонной плите и существующему броду. Пешеходный проход также возможен по бетонной плите. Транспортное сообщение с деревней Башвино не заблокировано».

«На фотографии заявителя», - добавил Герман Геннадьевич, - «указаны остатки деревянных конструкций, смонтированных в 1980-е годы колхозом «Победа». В настоящий момент вышеуказанные конструкции на балансе Администрации не состоят».

По логике кашинских чиновников, если брод в наши дни считается нормальным подъездным путем, то грунтовой дороге самое время присвоить статус автобана.

Вместе с тем, Андрей Фокин полученному ответу не удивился. «Мы постоянно получаем такие отписки», - сказал он в разговоре с журналистами НСН, - «только есть некоторые неувязки. Во-первых, в деревне постоянно проживает около 40 человек, хотя официально зарегистрированы только двое. А во-вторых, по этой плите можно проехать и пройти только летом. В паводок она скрывается под водой на полметра. И иногда приходится переправляться на лодке. А в этом году плита дала трещину и может развалиться в любой момент».

В попытках подтолкнуть местную администрацию к радикальному решению проблемы «Кривая линия» обратилась к губернатору Тверской области Игорю Рудене.

