В Карелии введут паспорта коллективного иммунитета для предприятий

В ближайшее время в Карелии будут введены паспорта коллективного иммунитета для фирм, в которых есть 60% привитых работников. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор Артур Парфенчинков.

«Вводим в Карелии паспорта коллективного иммунитета. Соответствующее распоряжение подписал накануне», — заявил глава региона в социальной сети.

По словам губернатора, те предприятия, которые получат этот паспорт, будут иметь определенные льготы. По его словам, это не дискриминация, а разумный подход, который будет стимулировать предприятия, чтобы популяризировать вакцинацию среди своих сотрудников.

