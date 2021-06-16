В Карелии введут паспорта коллективного иммунитета для предприятий
В ближайшее время в Карелии будут введены паспорта коллективного иммунитета для фирм, в которых есть 60% привитых работников. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор Артур Парфенчинков.
«Вводим в Карелии паспорта коллективного иммунитета. Соответствующее распоряжение подписал накануне», — заявил глава региона в социальной сети.
По словам губернатора, те предприятия, которые получат этот паспорт, будут иметь определенные льготы. По его словам, это не дискриминация, а разумный подход, который будет стимулировать предприятия, чтобы популяризировать вакцинацию среди своих сотрудников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 397 / сут.
Умерли
128 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 256 / сут.
- Путин вылетел на саммит в Женеву
- В Италии предложили выдавать визы привитым россиянам
- В Карелии введут паспорта коллективного иммунитета для предприятий
- Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу России над Финляндией на Евро-2020
- Россияне смогут получить доступ к порно через Госуслуги
- Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против индийского штамма
- «Вскрытие покажет». Лавров пошутил после сдачи теста на COVID-19
- В правительстве захотели создать единую систему видеонаблюдения
- «Раненый зверь». В Финляндии грезят о ничьей с Россией на Евро-2020
- В Словении объявили о конце эпидемии COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru