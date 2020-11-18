В Карелии отменили ограничения на перевозки пассажиров в общественном транспорте

Власти Карелии отменили ограничения в общественном транспорте, предписывающие перевозить не более 50% пассажиров от числа сидячих мест. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно распоряжению регионального правительства, теперь разрешено заполнять салон транспорта на 100%.

Ранее эти ограничения были введены на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Из-за необходимости длительного ожидания транспорта жители Карелии организовали флешмоб в социальных сетях с хештегом #вернитеТранспорт.





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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Карелия
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