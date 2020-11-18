В Карелии отменили ограничения на перевозки пассажиров в общественном транспорте
Власти Карелии отменили ограничения в общественном транспорте, предписывающие перевозить не более 50% пассажиров от числа сидячих мест. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно распоряжению регионального правительства, теперь разрешено заполнять салон транспорта на 100%.
Ранее эти ограничения были введены на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Из-за необходимости длительного ожидания транспорта жители Карелии организовали флешмоб в социальных сетях с хештегом #вернитеТранспорт.
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