В Карелии отменили ограничения на перевозки пассажиров в общественном транспорте

Власти Карелии отменили ограничения в общественном транспорте, предписывающие перевозить не более 50% пассажиров от числа сидячих мест. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно распоряжению регионального правительства, теперь разрешено заполнять салон транспорта на 100%.

Ранее эти ограничения были введены на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Из-за необходимости длительного ожидания транспорта жители Карелии организовали флешмоб в социальных сетях с хештегом #вернитеТранспорт.











