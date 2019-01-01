В канун Дня Победы блокадники получили «Единую карту петербуржца»

Глава Северной столицы Александр Беглов вручил блокадникам «Единую карту петербуржца» на встрече в честь праздника Великой Победы, сообщает официальный сайт Администрации Санкт - Петербурга.

Проект объединяет на одном носителе банковскую карту, проездной билет, скидочную и бонусную системы, а в некоторых случаях и удостоверение личности. По поручению Александра Беглова до конца года функционал карты дополнит приложение «Мои льготы», которое позволит горожанам воспользоваться всеми доступными им мерами социальной поддержки.

Торжественное мероприятие прошло в Большом концертном зале «Октябрьский». Беглов лично поздравил блокадников. Он рассказал о планируемых изменениях в региональный закон, согласно которым социальная поддержка будет оказываться всем, кто родился в блокадном Ленинграде, независимо от того, сколько они прожили в осажденном городе. Более того, похожие изменения затронут и узников концентрационных лагерей. Участники торжественного мероприятия одобрили инициативу главы города.

Градоначальник отметил, выступая перед ветеранами, что с недавних пор в Петербурге все льготники получили возможность бесплатного проезда на электричках.









