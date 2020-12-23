В Калужской области 31 декабря объявлен выходным днем

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил 31 декабря в регионе нерабочим днем. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

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Шапша отметил, что инициатива сделать последний день 2020 года выходным была поддержана президентом РФ и рекомендована властям регионов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал все регионы России сделать в этом году 31 декабря выходным днем. Работа в этот день, как выразился глава государства, «очень своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.



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ФОТО: pixabay.com
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