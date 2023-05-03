В Калуге выбирают место для установки памятной стелы
3 мая 202320:30
Мэр Калуги Дмитрий Денисов запустил онлайн-голосование по выбору места для установки стелы «Город воинской доблести».
Калужанам предложено 10 вариантов для установки памятной стелы. Среди вариантов: перекресток Баумана и Пушкина, площадь Победы, парк ТЮЗ. Варианты предлагали общественники, ветераны, горожане.
Голосование продлится до конца недели.
Стелу должны установить до конца лета. Почетное звание Калуге было присвоено в конце прошлого года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru