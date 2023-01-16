В Калуге начали реставрацию Дома гражданского губернатора
В Калуге начали реставрацию Дома гражданского губернатора, сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.
Он рассказал о совещании представителями заказчика, подрядной организации и автора проектной документации по объекту. Уточняется, что было получено разрешение на выполнение работ подрядной организацией.
Вместе с министерством комиссия посетила объект, в котором будет находиться выставочный центр Государственного Эрмитажа.
По информации регионального минкульта, реставрацию планируют провести за 605 дней. Объект будет введен в эксплуатацию в середине следующего года.
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