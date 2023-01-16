В Калуге начали реставрацию Дома гражданского губернатора, сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Он рассказал о совещании представителями заказчика, подрядной организации и автора проектной документации по объекту. Уточняется, что было получено разрешение на выполнение работ подрядной организацией.

Вместе с министерством комиссия посетила объект, в котором будет находиться выставочный центр Государственного Эрмитажа.

По информации регионального минкульта, реставрацию планируют провести за 605 дней. Объект будет введен в эксплуатацию в середине следующего года.

