В калининградском аэропорту открылась выставка ретроавтомобилей

Выставка старинных автомобилей и мотоциклов из Германии, Франции и Советского союза открылась в аэропорту Калининграда. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По информации телеканала, экспонаты находятся в центральном зале воздушной гавани. Как сообщил телеканалу директор аэровокзала Александр Корытный, выставка организована, в частности, для того, чтобы люди с пользой и интересом проводили время в ожидании рейса.

Выставка была подготовлена аэропортом вместе с калининградским «Авторетроклубом». В экспозиции представлены 7 автомобилей и 3 мотоцикла, старейшим вытсавочным объектом среди которых является «Ханомаг Штурм» 1936 года выпуска. В мае текущего года состоится авторетрофестиваль «Восток-Запад», в котором примут участие автомобили выставки, а также 50 других машин из семи стран Европы.



