В Калининградской области заявили о низкой заболеваемости коронавирусом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о низкой заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы области, в регионе есть все необходимое для лечения заболевания.

Согласно данным регионального правительства, более 620 тысяч жителей области прошли вакцинацию. На данный момент в больницах Калининградской области имеется 160 коек для пациентов с ковид, из них 44 - с ИВЛ. Из них занято 120 коек, на ИВЛ находятся 5 человек.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКалининград
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