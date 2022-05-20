В Калининградской области заявили о низкой заболеваемости коронавирусом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о низкой заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы области, в регионе есть все необходимое для лечения заболевания.

Согласно данным регионального правительства, более 620 тысяч жителей области прошли вакцинацию. На данный момент в больницах Калининградской области имеется 160 коек для пациентов с ковид, из них 44 - с ИВЛ. Из них занято 120 коек, на ИВЛ находятся 5 человек.

