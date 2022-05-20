В Калининградской области заявили о низкой заболеваемости коронавирусом
20 мая 202219:59
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о низкой заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы области, в регионе есть все необходимое для лечения заболевания.
Согласно данным регионального правительства, более 620 тысяч жителей области прошли вакцинацию. На данный момент в больницах Калининградской области имеется 160 коек для пациентов с ковид, из них 44 - с ИВЛ. Из них занято 120 коек, на ИВЛ находятся 5 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru