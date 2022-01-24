В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную медпомощь
24 января 202221:53
Власти Калининградской области объявили о приостановке плановой амбулаторной и стационарной медпомощи в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы пресс-службы регионального правительства Дмитрия Лыскова, оказание амбулаторной помощи планируется в региональном центре, Гусеве, Советске и Черняховске.
Отмечается, что медпомощь продолжит оказываться для больных с социально значимыми заболеваниями, в частности туберкулезом, онкозаболеваниями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru