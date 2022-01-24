В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную медпомощь

Власти Калининградской области объявили о приостановке плановой амбулаторной и стационарной медпомощи в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.



По словам главы пресс-службы регионального правительства Дмитрия Лыскова, оказание амбулаторной помощи планируется в региональном центре, Гусеве, Советске и Черняховске.

Отмечается, что медпомощь продолжит оказываться для больных с социально значимыми заболеваниями, в частности туберкулезом, онкозаболеваниями.





