В Калининградской области обнаружили шесть нелегальных детских лагерей
10 июня 202120:17
В Калининградской области обнаружили шесть детских лагерей, предлагающих летний отдых без необходимого разрешения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что эта информации направлена в прокуратуру.
По данным агентства, среди нарушителей «Дети, кони, море, рыцари», «Фрише Нерунг», Hollywood, Zigzag39, «Каприоль», Okling. Уточняется, что указанные лагеря не имели санитарно-эпидемиологического заключения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru