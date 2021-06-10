В Калининградской области обнаружили шесть нелегальных детских лагерей

В Калининградской области обнаружили шесть детских лагерей, предлагающих летний отдых без необходимого разрешения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

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Отмечается, что эта информации направлена в прокуратуру.

По данным агентства, среди нарушителей «Дети, кони, море, рыцари», «Фрише Нерунг», Hollywood, Zigzag39, «Каприоль», Okling. Уточняется, что указанные лагеря не имели санитарно-эпидемиологического заключения.



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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ДетиКалининградская Область
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