Калининградский Роспотребнадзор предложил отменить все массовые мероприятия
Глава калининградского Роспотребнадзора Елена Бабура заявила, что необходимо принять меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА ФАН.
По её словам, следует на две недели запретить все массовые мероприятия «с целью достигнуть стабилизации показателя заболеваемости с трендом на снижение».
Бабура отметила, что Калининград, где в сутки фиксируется от 50 до 65 случаев COVID-19, находится на 20 месте среди субъектов РФ, так как этот показатель «считается превышающим среднероссийский уровень».
В правительстве Калининградской области, в свою очередь, добавили, что рекомендации главы калининградского Роспотребнадзора рассмотрят на ближайшем заседании регионального оперштаба.
За прошедшие сутки в России диагностировали 8 373 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в России выявили 5 026 168 случаев COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru