Калининградский Роспотребнадзор предложил отменить все массовые мероприятия

Глава калининградского Роспотребнадзора Елена Бабура заявила, что необходимо принять меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА ФАН.

По её словам, следует на две недели запретить все массовые мероприятия «с целью достигнуть стабилизации показателя заболеваемости с трендом на снижение».

Бабура отметила, что Калининград, где в сутки фиксируется от 50 до 65 случаев COVID-19, находится на 20 месте среди субъектов РФ, так как этот показатель «считается превышающим среднероссийский уровень».

В правительстве Калининградской области, в свою очередь, добавили, что рекомендации главы калининградского Роспотребнадзора рассмотрят на ближайшем заседании регионального оперштаба.

За прошедшие сутки в России диагностировали 8 373 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в России выявили 5 026 168 случаев COVID-19.