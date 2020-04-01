В кабмине предложили продлять нерабочие дни, исходя из ситуации в конкретном регионе
Продление нерабочих дней должно решаться на основе текущей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе РФ. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе телесовещания с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
На текущий момент нерабочая неделя, согласно указу Путина, должна завершиться 3 апреля во всех регионах.
Напомним, в России по состоянию на 1 апреля зафиксировано более 2,7 тысяч случаев заражения коронавирусом, прирост за прошедшие сутки составил 440 человек, большинство инфицированных выявлено в Москве — 267.
На данный момент коронавирусом охвачены 75 российских регионов. Жертвами COVID-19 стали 24 человека, семеро скончались за последние сутки.
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