В июне текущего года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад

В июне текущего года было зарегистрировано на 25 тысяч смертей больше, чем годом ранее. Такую статистику приводит Росстат, пишет Интерфакс.

Согласно ведомству, в июне 2020 года умерло 162 758 человек, а в июне прошлого года 137 237 человек.

Также в Росстате отметили рост летальных исходов в стране с начала года на 3,1%. За первое полугодие текущего года умерло 946 тысяч россиян, за аналогичный период прошлого года – 918 тысяч.

Отмечается, что в июне главной причиной смерти коронавирус стал у 5448 человек. Еще у около 7 тысяч умерших россиян коронавирус был диагностирован.



