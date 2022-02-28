В Италии заявили о нарушении международного воздушного права санкциями против РФ
Решение западных стран о закрытии воздушного пространства для российских самолетов является нарушением международного права. Такую позицию озвучил глава Управления гражданской авиации Италии (ENAC) Пьерлуиджи Ди Пальма, передает ТАСС.
По его словам, международные договоры «в некоторой степени» нарушаются в связи с такими санкциями. Отмечается, что Ди Пальма имел в виду двусторонние соглашения и правила Международной организации гражданской авиации (ICAO).
О закрытии воздушного пространства для российских самолётов объявили страны ЕС. Из-за этого решения многие рейсы значительно увеличат время в пути.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,4 млн+107 тыс. / сут.
Умерли
352 тыс.+733 / сут.
Выздоровели
13,6 млн+117 тыс. / сут.
- Путин назвал Макрону условия урегулирования конфликта на Украине
- Госдеп заявил о возможности ослабления санкций против РФ
- Ряд стран Европы заявили, что Украина заслуживает немедленного вступления в ЕС
- Карпин отреагировал на отстранение сборной РФ от отборных матчей ЧМ
- ЕС расширил санкционный список россиян
- НАТО впервые развернет элементы сил реагирования альянса
- Москалькова начала взаимодействие с украинской коллегой по ситуации с пленными
- Вассерман рассказал об итоге переговоров России и Украины
- ФИФА отстранила сборную РФ от участия в отборе на ЧМ
- Британия сообщила о полной заморозке активов всех банков РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru