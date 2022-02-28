В Италии заявили о нарушении международного воздушного права санкциями против РФ

Решение западных стран о закрытии воздушного пространства для российских самолетов является нарушением международного права. Такую позицию озвучил глава Управления гражданской авиации Италии (ENAC) Пьерлуиджи Ди Пальма, передает ТАСС.

По его словам, международные договоры «в некоторой степени» нарушаются в связи с такими санкциями. Отмечается, что Ди Пальма имел в виду двусторонние соглашения и правила Международной организации гражданской авиации (ICAO).

О закрытии воздушного пространства для российских самолётов объявили страны ЕС. Из-за этого решения многие рейсы значительно увеличат время в пути.