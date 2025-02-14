В Испании умерла российская журналистка и блогер Таисия Шеремет

Журналистка и блогер Таисия Шеремет умерла в Испании, россиянка боролась с муковисцидозом и вела блог о заболевании. Об этом сообщил портал Msk1.ru.

Девушке было 22 года. Как сообщили близкие Шеремет, последние дни она провела в реанимации испанской больницы.

«С ней были друзья. Она просто уснула», — рассказала подруга блогера Мария.

Муковисцидоз — редкое и тяжелое заболевание, при котором в легких накапливается слизь, что приводит к нарушению работы всех органов. Шеремет отмечала, что у нее обнаружили редкую мутацию болезни, которую не могут победить существующие передовые лекарства.

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