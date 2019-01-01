В Исландии приняли закон о «бесполых» фамилиях

Власти Исландии принял «закон о гендерной автономии». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию агентства ТТ. Согласно документу, по фамилии нельзя будет идентифицировать пол человека. В частности, закон вводит для фамилий третье окончание — «бюр», которое переводится как «ребенок». Им смогут воспользоваться те граждане, которые не могут отнести себя к какому-либо полу. При этом, в стране традиционно используются фамилии, которые оканчиваются в зависимости от пола — на «сон» (сын) или «доттир» (дочь).