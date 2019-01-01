В Иркутской области 12 июля объявлен траур по жертвам наводнения

Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам наводнения. Указ издал губернатор Сергей Левченко, передает RT. В это день на всей территории региона будут приспущены флаги, учреждениям культуры, теле и радио компаниям рекомендовано отказаться от развлекательных мероприятий и передач.

Как отметил глава региона, трудно осознать, что больше нет людей полных сил. «Но они навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах», — заявил Сергей Левченко.

Накануне стало известно, что число жертв паводка в Иркутской области возросло до 25, ещё 10 человек числятся пропавшими без вести.

