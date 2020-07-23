В интернете появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
23 июля 202020:44
Первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликован на канале Xbox в Youtube.
Как отмечает ТАСС, за основу в игре взяты события на Чернобыльской АЭС. Первая часть игры вышла в 2007 году. Игру разработала украинская компания GSC Game World.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
795 тыс.+5 848 / сут.
Умерли
12 892+147 / сут.
Выздоровели
580 тыс.+8 277 / сут.
- Трамп в разговоре с Путинм признался, что не хочет трехсторонней гонки вооружений
- Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в забегаловках
- Москва обвинила Киев в фактическом выходе из минских соглашений
- Российский «Прогресс МС-15» выведен на околоземную орбиту. Видео
- Молитва в превращенном в мечеть Ай-Софии продлится сутки
23 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru