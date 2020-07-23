В интернете появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликован на канале Xbox в Youtube.

Как отмечает ТАСС, за основу в игре взяты события на Чернобыльской АЭС. Первая часть игры вышла в 2007 году. Игру разработала украинская компания GSC Game World.


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