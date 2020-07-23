В интернете появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

МИД России рассказал о полетах в Турцию, но ясности не добавил Россияне стали использовать «обходные» маршруты, чтобы добраться до зарубежных курортов Всплеск интереса россиян к Турции после заявления турецкого минтранса Песков: переговоры ведутся, но решений пока нет.