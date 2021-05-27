В интернете появились кадры с задержания Элджея
Российского рэпера Элджея задержали за управление транспортным средством в нетрезвом виде, сообщает телеканал «360».
Согласно опубликованным в интернете кадрам, исполнитель сначала уходил от полицейской погони на своем спорткаре BMW i8, затем, как утверждается, попытался дать сотрудникам ГИБДД взятку и отказался от медосвидетельствования.
В результате Элджею вручили протокол об отстранении от управления автомобилем. Материалы дела передадут в суд, который определит наказание.
Как сообщил автоюрист Сергей Радько, за уход от погони рэперу грозит штраф 500 рублей, а за покушение на дачу взятки сотруднику полиции - реальное лишение свободы.
Летом 2020 годa исполнитель похвaстaлся штрaфaми зa превышение скорости нa десятки тысяч рублей. Aртист сделaл репост со своей фaнaтской стрaницы.
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