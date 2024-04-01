В Ингушетии задержали мужчину, похитившего 22 млн рублей в 1992 году
Сотрудники отдела уголовного розыска МВД по Назрани задержали уроженца Грозного, которого более 30 лет разыскивали по обвинению в хищении свыше 22 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
«Сотрудники... задержали уроженца города Грозного, который 30 лет находился в федеральном розыске за хищение крупной суммы денег. Все это время мужчина 1970 года рождения проживал под чужой фамилией», — указали правоохранители.
Отмечается, что преступление было совершено в Дагестане в 1992 году. Тогда малому предприятию открыли ссудный кредитный счет в Хасавюртовском коммерческом банке на 30 млн рублей, 22,3 млн из них были сняты и использованы в нарушение условий договора, при этом долг погашен не был. Правоохранители возбудили дело о хищении государственного либо общественного имущества в особо крупных размерах, уроженцу Грозного предъявили обвинение, однако злоумышленнику удалось скрыться.
«В настоящее время сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Назрани передали задержанного в ОМВД России по г. Хасавюрту», — добавили в министерстве.
Между тем в Москве задержали бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова, подозреваемого в коррупции, пишет RT.
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