В Ингушетии задержали мужчину, похитившего 22 млн рублей в 1992 году

Сотрудники отдела уголовного розыска МВД по Назрани задержали уроженца Грозного, которого более 30 лет разыскивали по обвинению в хищении свыше 22 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

«Сотрудники... задержали уроженца города Грозного, который 30 лет находился в федеральном розыске за хищение крупной суммы денег. Все это время мужчина 1970 года рождения проживал под чужой фамилией», — указали правоохранители.

Отмечается, что преступление было совершено в Дагестане в 1992 году. Тогда малому предприятию открыли ссудный кредитный счет в Хасавюртовском коммерческом банке на 30 млн рублей, 22,3 млн из них были сняты и использованы в нарушение условий договора, при этом долг погашен не был. Правоохранители возбудили дело о хищении государственного либо общественного имущества в особо крупных размерах, уроженцу Грозного предъявили обвинение, однако злоумышленнику удалось скрыться.

«В настоящее время сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Назрани передали задержанного в ОМВД России по г. Хасавюрту», — добавили в министерстве.

Между тем в Москве задержали бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова, подозреваемого в коррупции, пишет RT.

