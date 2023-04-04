В Ховрино завершили строительство детской поликлиники

Рабочие закончили строительство детской поликлиники в районе Ховрино, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено. В новое четырехэтажное здание переедет филиал №3 детской городской поликлиники №133. Это позволит обновить медицинское оборудование, организовать новые кабинеты для врачей, а также создать комфортные условия пребывания для персонала и пациентов.

В здании имеются отдельные входы для детской и взрослой поликлиник, наличие «второго света», понятная система навигации и необходимые условия для маломобильных граждан. В здании на первом этаже также имеются гардероб, буфет, зона приема анализов, фильтр-бокс и помещения для сотрудников.

Прилегающая территория благоустроена и озеленена, оснащена велопарковками и современной детской площадкой.

