В ходе программы реновации в Свиблове появятся школа и детский сад

Проект планировки территории нового квартала по программе реновации в 24-м микрорайоне Свиблово решено поменять. Изменения внесены по просьбе местных жителей, которые они высказали в ходе состоявшихся слушаний. Там построят сразу несколько социальных объектов для детей, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом сообщила заместитель директора по производственной работе ГАУ «НИиПИ Градплан города Москвы» Галина Миц. По ее словам, главное - создать комфортную среду для жизни всего района, а новые дома будут вписаны в уже существующую застройку. Миц уточнила, что проект предусматривает строительство учебного корпуса, в котором будет блок начальных классов и детский сад, а также дополнительный детский сад и поликлиника для детей.

