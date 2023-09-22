В ХМАО запустили систему видеомониторинга перемещения хищников на Крайнем Севере

Компания «МегаФон» запускает проект «Умный Север» — систему видеомониторинга, отслеживающую перемещение диких животных вблизи поселений Крайнего Севера.

Первый пункт наблюдения за дикой природой развернут в Ханты-Мансийском автономном округе. Установленное «МегаФоном» на границе поселка Пионерский и лесного массива оборудование передает видеоданные в интеллектуальную систему, которая автоматически идентифицирует диких животных.

Биометрическую идентификацию обеспечивает платформа компании NtechLab – разработчика видеоаналитического ПО. Нейросеть обрабатывает видеосигнал онлайн и оповещает экологов и экстренные службы, если хищники вышли за пределы естественной среды обитания.

Идея создать цифровую систему для отслеживания перемещения медведей возникла у воспитанников филиала детского технопарка «Кванториум» в Нефтеюганске. Вместе с NtechLab ребята «обучают» нейросеть максимально точно распознавать хищников на базе видеоматериалов, в работе помогают сотрудники заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский».

«Идея школьников применить современные цифровые технологии для заботы о животных очень созвучна тому, что мы делаем уже не первый год по всей стране», — отметил директор по национальным проектам «МегаФона» Александр Калошин.

По его словам, компания уже обеспечивает круглосуточную автоматизированную поддержку систем экомониторинга и мониторинга транспортной и производственной безопасности.

