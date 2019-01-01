В Химках появился дорожный знак «Подвези соседа до метро»

Жители одного из ЖК в Химках установили необычный дорожный элемент. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», на столб вместе со знаком «Конец жилой зоны» поместили желтую табличку с надписью «Подвези соседа до метро». Она обозначает место сбора пассажиров, которым с утра необходимо добраться их Химок в Москву.

Один из авторов этой инициативы подчёркивает, что в ЖК образовалось достаточно хорошее комьюнити. С самого начала это был общий чат в одном из мессенджеров, потом он перерос в отдельный чат-барахолку, и уже после этого возникла идея подвозить друг друга в Москву – тогда, когда это удобно и по пути.

«Чат попутчиков» пользуется особой популярностью. Туда пишут водители, готовые забрать соседей по пути на работу, или потенциальные пассажиры, которые интересуются, едет ли кто в сторону Москвы в определенное время.

Отмечается, что пока знак «Подвези соседа до метро» есть только в двух местах. Тем не менее, активисты надеются, что их идею подхватят жители и других дворов в Химках.

