В Химках откроют новый железнодорожный переход

Новый переход через железнодорожные пути соединит жилые комплексы «Солнечная система» и «Две столицы» с торговым центром Мега. Об этом глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сообщил «Радио 1». По его словам, переход будет построен летом 2022 года.

«Уже построена одна из двух опор, забиты 33 сваи. Мы очень внимательно следим за этой стройкой, чтобы не было отклонения от сроков», – заявил глава муниципалитета.

Он также отметил, что средства на переход выделил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Благодаря его помощи и помощи правительства очень быстро удалось сформировать пакет документов, необходимых для строительства, уточнил Волошин.

«Это будет красивое сооружение из специального стекла. Длина перехода – почти 100 метров, ширина – 4 метра с пандусами и лифтами», - отметил он.

Волошин также подчеркнул, что сейчас некоторые жители, не дожидаясь окончания строительства, переходят железнодорожные пути, и уже есть несколько несчастных случаев.

«В такой ситуации мы по максимуму ускоряем строителей, потому что речь идёт о человеческих жизнях», – заключил глава муниципалитета.

