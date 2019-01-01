В Харькове представители националистических организаций и партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова. Инцидент произошел сегодня, 2 июня. Об этом сообщает «112 Украина».

По дaнным телекaнaлa, в хaрьковском Дворце спортa проходит съезд недaвно оргaнизовaнной политической пaртии, который пикетируют проукрaински нaстроенные оргaнизaции и пaртии.

Недалеко находился и бюст Жукова, который повалили активисты. Полицейские, которые находись рядом, попытались разогнать националистов, распылив газ, но им пришлось отступить.



