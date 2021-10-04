В ГУМе открылся центр вакцинации от COVID-19

Пункт вакцинации от коронавируса в московском ГУМе вновь заработал, он способен пропустить до 5 тысяч человек в день. Об этом объявила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова.

По её словам, в сравнении с началом года в этом центре многое поменялось. Для пришедших на процедуру оборудованы более обширные помещения, улучшена логистика, обеспечены комфортные условия. Точка будет функционировать без выходных с 10:00 до 21:00. Там также можно будет забрать подарочный набор «С заботой о здоровье» для москвичей старше 65 лет, которые сделали привику.

Ракова также сообщила, что крупнейший центр вакцинации в Гостином дворе прекращает работу. Она пояснила, что он открылся в июле, когда в кратчайшие сроки нужно было обеспечить прививками максимальное число граждан . Однако сейчас - другое время, которое требует иных решений потребности в таких огромных площадях уже нет.

Вместе с тем, как подчеркнула заммэра, массовая вакцинация не останавливается. Прививку по-прежнему можно сделать в 100 центрах вакцинации на базе московских поликлиник. Процедура также доступна в ряде торговых центров и других популярных общественных местах.

